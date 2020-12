Ds Empoli Ladies: "In estate dato stimoli nuovi al progetto: i risultati ci premiano"

"Il bilancio è decisamente positivo. Prima di tutto, abbiamo affrontato il Covid e non è stato semplice: l’Empoli Fc ha permesso alle calciatrici di lavorare in sicurezza e lo staff medico si è impegnato con grande senso di responsabilità su questo fronte. Inoltre, durante l’estate abbiamo cambiato la guida tecnica e buona parte della rosa della Prima Squadra. C’era di bisogno di un’evoluzione, di stimoli nuovi. E i risultati ci hanno dato ragione": così ai canali ufficiali del club il Ds dell'Empoli Ladies Marco Landi.

Spazio poi a un giudizio più tecnico: "Sia mister Spugna sia l’allenatore in seconda Ulderici sono tecnici molto competenti, conoscono bene il calcio e il loro operato è ottimo. Per dire questo, basta guardare ai numeri. Abbiamo disputato la decima giornata del girone di andata e a questo punto del campionato, rispetto alla scorsa stagione, abbiamo conquistato 5 punti in più, segnato 10 reti in più e subìto 3 reti in meno. Dobbiamo anche considerare che ci sono state assenze importanti, come quella di Glionna: nonostante questo, la squadra ha continuato a mantenere un rendimento alto. Tutte le calciatrici si sono fatte trovare pronte e hanno seguito le indicazioni del mister. Hanno anche trovato spazio atlete che l’anno scorso avevano avuto poche opportunità per mettersi in mostra e affermarsi. E non possiamo certo dimenticare che diverse delle nostre ragazze, nei mesi scorsi, sono state convocate in Nazionale Maggiore dalla Ct Bertolini. Poi, insieme al lavoro dei tecnici, dobbiamo pensare all’impegno di tutto lo staff, che ogni giorno segue con grande professionalità la squadra. I traguardi che otteniamo sono frutto di un lavoro collettivo. Siamo arrivati a questi risultati grazie all’Empoli Fc e alle persone che hanno creduto in questo progetto: in primis Rebecca Corsi e Fabrizio Corsi. Senza di loro, tutto quello che vediamo oggi non sarebbe mai esistito. Oltre al sostegno economico, il club azzurro ha messo a disposizione le strutture e l’esperienza nel mondo del calcio: ci ha fatto crescere. E non parlo soltanto della Prima Squadra. Negli ultimi tre anni, grazie al lavoro della società, il numero delle tesserate nel settore giovanile è triplicato: è un investimento sul futuro".

Andando poi alle attività del settore giovanile: "Dobbiamo ripartire gradualmente, prima di tutto con gli allenamenti. Gli allenamenti della Primavera ripartono a Gennaio, il resto del settore giovanile dovrebbe ripartire da Febbraio in poi. Comunque i nostri preparatori atletici hanno inviato i programmi di allenamento a tutte le ragazze e loro hanno eseguito gli esercizi da casa. Inoltre, quando è stato possibile, hanno fatto anche sedute di allenamento in campo con il dovuto distanziamento. Il settore giovanile è importantissimo e ci teniamo molto a dare continuità al nostro progetto".

Conclude: "Abbiamo raggiunto una quota punti che ci permette di giocare con relativa tranquillità, sperando di conquistare il prima possibile la salvezza matematica. Raggiunto quel traguardo, il nostro obiettivo sarà la crescita della squadra, giocando un calcio propositivo. Questa squadra si esprime al meglio quando riesce a giocare a mente libera, senza pressioni. Basta pensare all’ultimo derby: abbiamo affrontato la Fiorentina a viso aperto e abbiamo visto il risultato. Di sicuro, non dobbiamo abbassare il livello delle nostre prestazioni. Assolutamente. Altrimenti quello che abbiamo fatto prima non vale niente. Dobbiamo cercare di migliorare sempre di più".