Girelli, Girelli, Girelli, Galli, Galli. Così recita il tabellino di Giamaica-Italia. Si potrebbe dire che quella vista oggi pomeriggio nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo è un’Italia al passo coi tempi, un’Italia a 5g (come la rete di nuova generazione di connessione dati) che incanta e conquista sempre più consensi tanto da convincere la RAI, che in passato ha spesso relegato il calcio femminile ai margini della propria programmazione (basti ricordare le gare mandata in differita anziché in diretta del campionato italiano prima che questo venisse acquistato da Sky), a decidere per lo spostamento dell’ultima gara del girone contro il Brasile sulla rete ammiraglia, quella Rai1 che era sempre stata ad appannaggio dell’Italia maschile.

Ma il tempo scorre e bisogna tenersi al passo con esso. L’Italia femminile, e tutto il movimento, nell’ultimo anno sopratutto è cresciuto non solo in termini di qualità, ma anche di audience conquistando fette sempre più larghe di pubblico (3,5 milioni gli spettatori dell’esordio alle 13 di domenica) che sulle ali dell’entusiasmo prodotto da questo gruppo di ragazze si sta approcciando anche con una diversa mentalità a questo sport, che ricordiamolo è sempre calcio, solo con le fisiologiche differenze fisiche che separano uomo e donna. Un’Italia proiettata verso il futuro, a 5g come le iniziali delle due calciatrici che ci hanno regalato dei fantastici ottavi di finale.