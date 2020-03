Emergenza Coronavirus. Ondrusova lancia la recinzione solidale per bisognosi e senzatetto

La centrocampista del Colonia, ed ex Hellas Verona, Lucia Ondrusova assieme alla compagna di squadra Rachel Rinast ha deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare le persone più deboli che stanno soffrendo maggiormente a causa dell'emergenza Coronavirus nella città tedesca e ha organizzato una recinzione solidale per bisognosi e senzatetto. Le due calciatrici hanno infatti deciso di acquistare beni di prima necessità – sia alimentari che per l'igiene – e di appendere le buste della spesa in una recinzione mettendole gratuitamente a disposizione dei meno fortunati.