Emergenza Coronavirus. Perugia f., Bylybashi: "Italia e Albania si sono sempre aiutate"

La calciatrice albanese del Perugia Sevina Bylybashi ha commentato sui canali ufficiali del club la decisione del premier del suo Paese Edi Rama di aiutare l'Italia con l'invio di 30 fra medici e infermieri: “Quello di Rama è un gesto molto umano. In una situazione difficile come questa e in altre in passato Italia e Albania sono stati due paesi che si sono sempre aiutati. Ricordo quando qualche mese fa il mio paese venne colpito dal terremoto e l'Italia fu la prima a darci una mano. - continua la calciatrice arrivata a Perugia quando aveva appena 14 anni – E così noi ci sentiamo in dovere di aiutare anche se con le poche possibilità che abbiamo”.