© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttocalciofemminile il presidente dell’Empoli e dell’Empoli Ladies Fabrizio Corsi ha parlato della squadra femminile appena tornata in Serie A: “Prima di tutto sono orgoglioso delle tre ragazze che sono state convocate nelle varie nazionali. È un segno di crescita del progetto femminile che sta ricalcando il percorso del progetto maschile. I grandi club ci ritengono la realtà giusta per poter far crescere le loro giovani più promettenti. Obiettivi? Cercheremo di conquistare la salvezza nonostante il livello sempre più alto del campionato con Juve, Roma, Inter, Milan e Fiorentina che fanno investimenti importanti e hanno rose competitive. Ma noi non ci arrendiamo mai. - continua Corsi – Per un ulteriore salto di qualità serve un regolamento che prima o poi andrà fatto, c’è bisogno di nuovi investimenti e mi auguro che si sviluppi un progetto televisivo che possa garantire qualche introito e magari anche degli sponsor visto che al momento, nonostante la maggiore visibilità, si fa fatica a trovarne”.