Empoli Ladies, Anghileri: "La mia generazione è fortunata. Juve? Un sogno che si avvera"

La giovane attaccante dell'Empoli Ladies Federica Anghileri, classe 2002, ha parlato in una lunga intervista a L Football del presente segnato dall'emergenza Coronavirus e poi del futuro e dei sogni personali da realizzare: “Sto vivendo a Empoli con altre cinque ragazze e seguo l'evoluzione del virus sopratutto in Lombardia visto che sono di Lodi e le prime zone rosse erano a pochi chilometri dalla mia città. Qui a Empoli, essendo in 6 ragazze riusciamo ad ammazzare la noia. Passiamo le giornate facendo allenamenti, guardando film e serie TV, riposando, studiando e giocando a carte o a ping pong. - continua Anghileri – A livello calcistico sono fortunata a essere in un mondo in piena evoluzione e proiettato verso il professionismo che ha necessariamente modificato metodi e strutture di allenamento. In passato, mi dice qualche compagna di squadra, questa visione non era pensabile. Juventus? La chiamata è stata inaspettata e ho provato un mix si emozioni tutte molto positive, ho visto avverarsi un sogno. Con l'Under 19 mi capita di parlare con Bragonzi e Bellucci dell'ambiente bianconero, di come ci si allena, ma non abbiamo mai parlato di quello che mi aspetterà in futuro”.