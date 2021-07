ufficiale Hellas Verona Women, dalla Juventus arriva in prestito Anghileri

Con una nota ufficiale, l' "Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Federica Anghileri.

Attaccante, nata a Lodi il 12 gennaio 2002, è cresciuta nel Settore Giovanile dell’Atalanta Mozzanica, società con cui– a soli 16 anni – ha esordito in Serie A totalizzando 9 presenze e 2 reti nel corso della stagione 2018/19.

Nelle ultime due annate, Federica Anghileri ha maturato ulteriore esperienza in Serie A tra le fila delle Empoli Ladies (7 presenze nel campionato 2019/20) e, nel corso della passata stagione, in forza alla Florentia San Gimignano, dove ha collezionato 19 presenze totali, di cui 15 (con 1 gol) in campionato e 4 in Coppa Italia.

La giocatrice è inoltre nel giro della Nazionale italiana, avendo militato nelle formazioni Under 16, Under 17 e Under 19.

L’attaccante indosserà la maglia numero 18.

Hellas Verona Women accoglie Federica Anghileri con un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".