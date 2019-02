Euro 2021 femminile, per l’Italia c’è l'ostacolo Danimarca nei gironi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi a Nyon si è tenuto il sorteggio per i gironi di qualificazioni all’Europeo femminile che si terrà in Inghilterra nel luglio del 2021. Per l’Italia di Milena Bertolini, inserita in prima fascia, l’ostacolo principale sarà la Danimarca vice campione d’Europa in carica. Le altre avversarie invece sono Bosnia, Israele, Malta e Georgia. Le qualificazioni prenderanno il via a fine agosto e dureranno fino al settembre del 2020. Si qualificano direttamente le vincenti dei vari gironi e le tre migliori seconde (in base ai risultati contro prime, terze, quarte e quinte), mentre le altre passeranno per gli spareggi in programma il 18 e 27 ottobre. Di seguito tutti i gironi di qualificazione:

Gruppo A: Olanda, Russia, Slovenia, Turchia, Kosovo, Estonia

Gruppo B: Italia, Danimarca, Bosnia, Israele, Malta, Georgia

Gruppo C: Norvegia, Galles, Bielorussia, Irlanda del Nord, Isole Faroer

Gruppo D: Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Moldavia, Azerbajgian

Gruppo E: Scozia, Finlandia, Portogallo, Albania, Cipro

Gruppo F: Svezia, Islanda, Ungheria, Slovacchia, Lettonia

Gruppo G: Francia, Austria, Serbia, Kazakistan, Macedonia

Gruppo H: Svizzera, Belgio, Romania, Croazia, Lituania

Gruppo I: Germaina, Ucraina, Irlanda, Grecia, Montenegro