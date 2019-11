Euro 2021, Italia-Georgia, le formazioni ufficiali: Sabatino con Girelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Daniela Sabatino ad affiancare Cristiana Girelli in attacco contro la Georgia nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2021 dell’Italia femminile, che scenderà in campo con la maglia verde. Sul campo del Ciro Vigorito di Benevento questo pomeriggio, calcio d’inizio ore 17:30, alle spalle del due d’attacco ci saranno Galli, Rosucci, Giugliano e Cernoia con le prime due che si giocheranno il posto sull’out destro. Difesa classica con la coppia Gama-Linari al centro, Guagni a destra e Bartoli a sinistra davanti a Giuliani. Modulo conservativo per le ospiti che si schierano con una linea a cinque che vede Pasikashvili e Raukh terzini e il trio Kalandadze, Sutidze e Tatuashvili in mezzo. Davanti Chichinadze unica punta. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Rosucci, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli. A disposizione: Aprile, Piazza, Bergamaschi, Fusetti, Boattin, Tucceri Cimini, Marinelli, Caruso, Greggi, Glionna, Salvatori Rinaldi, Tarenzi. Ct Milena Bertolini

Georgia (5-4-1): Gabunia; Pasikashvili, Kalandadze, Sutidze, Tatuashvili, Raukh; Bakradze, Todadze, Matveeva, Tchkonia; Chichinadze. A disposizione: Sukhashvili, Gabelaia, Kadagishvili, Chkhartishvili, N. Danelia, Cheminava, M. Danelia, Tsotseria, Khaburdzania. Ct Levan Bajelidze