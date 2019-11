Euro 2021, Italia-Malta, le formazioni ufficiali: dentro Boattin e Fusetti

Saranno Laura Fusetti e Lisa Boattin a sostituire Sara Gama e Alia Guagni nella sfida di questo pomeriggio contro Malta (fischio d’inizio 14:15, diretta su Rai 2). Questa la scelta della ct Bertolini che trasloca a destra Elisa Bartoli per inserire il terzino della Juventus. Nessuna variazione invece in mezzo al campo e in avanti dove la coppia sarà ancora quella formata da Cristiana Girelli e Daniela Sabatino. Malta risponde con un modulo speculare dove sono presenti due italiane come Emma Lipman in difesa e Shona Zammit a centrocampo. Davanti Theuma sarà affiancata da Maria Farrugia.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Linari, Fusetti, Boattin; Rosucci, Galli, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli. A disposizione: Aprile, Piazza, Bergamaschi, Lenzini, Merlo, Tucceri Cimini, Marinelli, Greggi, Caruso, Tarenzi, Glionna, Salvatori Rinaldi. Ct Milena Bertolini

Malta (4-4-2): J. Xuereb; S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg, Sultana, S. Zammit, Cuschieri; Theuma, M. Farrugia. A disposizione: R. Borg, Mifsud, Said, Carabott, M. Borg, E. Xuereb, C. Xuereb, Sciberras, Turner. A disposizione: Mark Gatt