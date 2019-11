Euro 2021, Italia sul velluto: 5-0 alla Georgia al 45°. Sabatino protagonista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doveva essere una gara diversa da quella d’andata giocata a inizio settembre e così è stato. Almeno nei primi 45 minuti di gioco. L’Italia chiude infatti la prima frazione contro la Georgia avanti di cinque reti dimostrando una netta superiorità rispetto alle calciatrici dell’est. Al 4° arriva la prima occasione con Sabatino che da due passi colpisce il palo a porta sguarnita. È solo il preludio della pioggia di gol con Elena Linari che al 10° sblocca la gara segnando il suo primo gol in azzurro con un preciso colpo di testa su cross di Cernoia. Al 24° arriva il raddoppio grazie alla rete di un altro difensore come Alia Guagni che di testa gira a rete un cross di Sabatino. Tre minuti dopo arriva anche il tris che porta la firma della solita Cristiana Girelli che in diagonale batte Gabunia. Il finale è invece targato Daniela Sabatino che segna due volte nell’ultimo quarto d’ora: al 31° sfrutta al meglio una corta respinta del portiere avversario per battere a rete da due passi, allo scadere invece sfrutta un cross per fissare il risultato sul 5-0 con un tacco volante da due passi. Unica nota negativa il problemino fisico accusato alla mezzora da Sara Gama, sostituita in maniera precauzionale, da Laura Fusetti.