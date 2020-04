Europeo femminile nel 2022, Kessler: "La cosa giusta, nel 2021 Europeo e Giochi Olimpici"

Nadine Kessler, capo del calcio femminile dell'UEFA, ha commentato la decisione di far slittare di un anno l'Europeo femminile che si terrà, a questo punto, nell'estate 2022: "La domanda principale che ci ha guidato insieme alla FA inglese è stata: qual è la cosa migliore per il calcio femminile? Con le Olimpiadi ora confermate per l'estate 2021, crediamo fermamente che il passaggio al 2022 sia la scelta migliore per mantenere vivo l'interesse del torneo, dei giocatori, dei tifosi, delle compagne di calcio femminile e di tutti i soggetti coinvolti in tutte le aree e a tutti i livelli del gioco. UEFA Women's EURO è il più grande evento sportivo femminile d'Europa. È anche tra i più grandi eventi sportivi del mondo e quindi ha bisogno e merita una piattaforma a sé stante", ha detto.

L'Europeo si terrà dal 6 al 31 luglio 2022, con finale a Wembley.