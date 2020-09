Fiorentina Femminile, Cincotta: "Vinto con i denti e la tattica l'ottavo derby di fila"

Vittoria sofferta per la Fiorentina Femminile contro la Florentia San Gimignano per 3-2. Questo il commento a caldo del tecnico viola, Antonio Cincotta, ai canali social del club viola: "Sapevamo di incontrare una squadra molto organizzata dal punto di vista difensivo, non è un caso che a Milano sia finita poi soltanto 1-0, quindi arrivava qui una delle migliori difese del campionato in questo inizio e sapevamo anche che questa era una squadra che lo scorso anno è riuscita a fare punti con tutte le big quindi è una compagine organizzatissimi che nelle transizioni negative chiude bene gli spazi. Penso che le ragazze siano state molto brave a vincere con i denti e con la tattica l'ottavo derby consecutivo ed è un merito che voglio dare loro e le applaudo per questo. Ci si deve comunque soffermare su alcune disattenzioni difensive che la squadra non deve concedere, la squadra deve lavorare duramente su alcuni dettagli tattici per crescere, ma ci sta perché è un gruppo completamente nuovo. Le prestazioni buone che stiamo facendo fanno dimenticare che la squadra è stata creata veramente da poco, ma credo che la prova di maturità ci sia stata, abbiamo dovuto reagire ad una difficoltà oggettiva e da questo ripartiremo con slancio per andare poi a guardare le prossime partite con Sassuolo e Juventus. Perderemo molte giocatrici perché è giusto che vengano convocate nelle rispettive nazionali per cui lavoreremo per alcune settimane a ranghi molto molto ridotti, poi ci ritroveremo ad una settimana dalla gara con il Sassuolo e da lì ripartiremo tutti insieme per preparare la prossima partita. Fin qui la squadra ha fatto 9 punti, ha fatto molto bene, ha superato avversarie ostiche e da questo si deve ripartire con grande decisione e positività".