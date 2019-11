Fiorentina W, Bonetti: "Contro la Juve vogliamo toglierci un sassolino"

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti intervistata da Tuttosport ha parlato in vista della sfida contro la Juventus Women di sabato prossimo, scontro diretto per il titolo e prima chance di rivincita per le viola dopo la sconfitta in Supercoppa proprio contro le bianconere: “Mi auguro una gara diversa dalla finale di Supercoppa. Io e le mie compagne abbiamo una gran voglia di dimostrare quello che sappiamo fare e abbiamo i mezzi per fare bene e divertire. Quella contro la Juventus è una sfida sempre molto avvincente, fra le due squadre che sono più complete anche se il Milan sta crescendo e la Roma non va sottovalutata. La Juve però ultimamente ha sempre vinto e questo è un motivo in più per toglierci un sassolino. Noi siamo una squadra con una tecnica complessiva fuori dal comune anche se dobbiamo ancora indossare l’abito migliore. Ho fiducia e se riusciremo a mettere in difficoltà le bianconere potremmo farcela. Fra loro stimo Aurora Galli e conosco da tempo Cristiana Girelli che è diventata una calciatrice completa negli anni, dovremmo avere un occhio di riguardo per lei. - conclude Bonetti parlando della scelta di vestire la maglia numero 10 - Ho sempre ammirato chi ha fantasista, velocità, visione di gioco ed è capace di accendere squadra e tifosi, come Messi. Quando sono arrivata qui nessuno voleva quella maglia, mi dissero perfino che non portava fortuna. Ma io non mi sono fatta intimorire e l’ho preso”.