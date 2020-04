Fiorentina W, Guagni consiglia Commisso: "Mi piacerebbe giocare con Cernoia e Miedema"

vedi letture

Il difensore e capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni ha parlato nella giornata di ieri sui canali social della società rispondendo alle domande dei tifosi: “Sto bene, l'allenamento online è un'esperienza completamente diversa perché non c'è il pallone e non si corre se non sul posto. Facciamo allenamenti faticosi sia fisicamente sia mentalmente per cercare di rimanete in forma. Il calcio femminile dopo il Mondiale era in una fase di boom, il livello si era alzato e non c'è più una sola squadra da battere, ma ora tutto è in pausa e il calcio non è una priorità. Al femminile questo stop porterà molto disagi, tantissime società dilettantistiche avranno problemi e serve che la Federcalcio faccia qualcosa. - continua Guagni suggerendo degli acquisti al patron Commisso – La giocatrice straniera che mi ha messo più in difficoltà a Vivianne Miedema, ci giocherei molto volentieri assieme, per quanto riguarda le italiane mi piace molto Valentina Cernoia. Se Rocco (Commisso Ndr) la volesse comprare non sarebbe male”.