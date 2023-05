Tris di rinnovi in casa Milan Femminile con tre veterane che prolungano il loro rapporto. Lo ha annunciato il club rossonero con una nota ufficiale:

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento dei contratti di Greta Adami, Noemi Fedele e Alia Guagni.

Alia, al Milan da gennaio 2022, resterà in rossonero fino al 30 giugno 2024. Greta e Noemi, entrambe arrivate nell'estate 2021, hanno prolungato i propri contratti rispettivamente fino al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2026".

