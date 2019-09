Fiorentina Women's, Cincotta: "Arsenal? Una montagna da scalare"

Fonte: Firenzeviola.it

Il tecnico della Fiorentina Women's Antonio Cincotta è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani con l'Arsenal:

L'esordio in Champions League? "È un esordio diverso. Siamo diventati testa di serie. Abbiamo preso tanti punti nel ranking, ma nonostante ciò abbiamo beccato una squadra forte. Conosciamo il coefficiente di difficoltà dei nostri avversari che è uno dei più elevati in Europa. Il nostro gruppo si allena insieme da 40 giorni. Ilaria Mauro non è stata convocata perché anche lei ha avuto qualche piccolo acciacco alla schiena, come così stiamo cercando di recuperare Alia Guagni. L'anno scorso abbiamo beccato il Chelsea e abbiamo perso 7-0. L'Arsenal è campione d'Inghilterra e l'anno scorso andò a vincere 6-0 in casa del Chelsea. E' una squadra dei sogni, contro una squadra come la nostra che vuole sognare".

La Champions League? "Le nostre energie sono rivolte all'Arsenal. È un avversario straordinario. Non pensiamo al campionato. Lo faremo da giovedì a fine partita. È un esame da 12 crediti e dobbiamo mettercela tutta".

Il mercato della Fiorentina? "La società ha fatto un grande lavoro. Non abbiamo preso il super fenomeno ,ma giocatrici di alto livello. Le giocatrici che sono arrivate sono tutte di grandi spessore e hanno tutte una mentalità ottima per creare un buon collettivo".

L'Arsenal? "È una vetta da scalare. Conosciamo lo strapotere fisico dell'Arsenal ma ci vogliamo aggrappare alla nostra intelligenza tattica e ai nostri tifosi. Ci rendiamo conto che dobbiamo giocare contro l'Everest ma faremo di tutto per vincere. L'Arsenal è una squadra che una grande capacità di palleggio. Devi essere bravo a recuperare l'ultimo passaggio e intelligente a gestire le ripartenze".

La formazione? "Ho ancora dei ballottaggi in corso a partire da Alia. Non voglio nascondere nulla, oggettivamente stiamo facendo le ultime verifiche. Chi giocherà domani sarà al 100%, quelle che non hanno la condizione ottimale non verranno schierate".