Fiorentina Women's, Cincotta: "Out Guagni e Mauro ma siamo competitivi"

A pochi minuti dall'inizio della sfida di Women's Champions League contro l'Arsenal, il tecnico della Fiorentina Women's, Antonio Cincotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dai forfait, almeno dall'inizio, di Ilaria Mauro e Alia Guagni: "In questo momento le due ragazze non sono al 100% e sono due assenze pesanti. Abbiamo comunque la rosa competitiva e chi giocherà sarà all'altezza. Ho grande fiducia".

Che partita si aspetta?

"L'Arsenal è una squadra forte, che tutti conosciamo. Detto questo siamo la Fiorentina, abbiamo il nostro credo e possiamo creare dei fastidi onorando la maglia, la città e l'Italia".

Cosa prova prima di questa gara?

"Ho fatto tanta gavetta per arrivare qui, anche in categorie inferiori, oggi mi ritrovo al Franchi per giocare contro l'Arsenal e per me è motivo di orgoglio".