Fiorentina Women's, Guagni: "Il mio futuro è in viola. Orgogliosa di essere una bandiera"

Il difensore della Fiorentina Women's e dell'Italia femminile Alia Guagni nel corso di una diretta social organizzata dalla FIGC ha risposto alle domande dei tifosi soffermandosi su tanti diversi aspetti della propria carriera e non solo allontanando anche le voci su un possibile futuro a Madrid, sponda Atletico: “Quando sono in campo provo un senso di libertà perché sto facendo quello che in assoluto mi piace fare. Mi sento veramente libertà di esprimermi senza preoccupazioni, ansie e problemi. Mi sento libera totalmente. Il mio futuro lo vedo ancora con la maglia della Fiorentina addosso prima in campo e poi, quando smetterò, nel ruolo di dirigente. Spero di poter aiutare a far crescere ancora il calcio femminile in viola. Quando mi dicono che sono una bandiera per Firenze provo emozione e orgoglio perché è la mia città e la amo. Poter dare qualcosa alla mia città è fantastico ed essere riconosciuta come un simbolo è un grandissimo motivo di orgoglio, spero di poter essere ogni giorni all'altezza. - continua Guagni – Il mio giocatore preferito? Al momento è Lautaro Martinez, mentre al femminile Megan Rapinoe che è anche un esempio fuori dal campo per quanto riguarda i diritti delle donne. È la numero uno. Miedema invece è l'attaccante più difficile da marcare, è veramente forte”.