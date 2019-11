Fiorentina Women's-Hellas Women, Cincotta: "Questa è una Serie A 2.0"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, ha parlato così, ai canali ufficiali del club, alla vigilia della sfida casalinga contro l'Hellas Verona Women: "Le ragazze hanno giocato un'ottima partita a Bari che è servita a conquistare tre punti su un campo in cui altre grandi squadre hanno faticato come il Sassuolo e l'Inter ed altri risultati si sono rivelati positivi per la classifica. Questo perché, come abbiamo detto tantissime volte, il campionato è assolutamente equilibrato ed infatti, se guardiamo la classifica nella parte alta nelle ultime quattro settimane, è cambiata ogni volta proprio perché questi equilibri fanno sì che ci siano risultati sempre imprevedibili e non sia mai banale andare a conquistare punti o pensare quello che accadrà nel turno successivo: questa è la versione 2.0 della Serie A. - continua Cincotta parlando poi della gara come riporta Firenzeviola.it - Per noi in questo momento è molto difficile pensare al turn over perché sono veramente tante le giocatrici indisponibili e le stesse indisponibili nella gara contro il Bari lo saranno di nuovo perché non siamo riusciti a recuperarle e difficilmente faranno parte di questa gara contro il Verona. Voglio che le ragazze continuino a sfoggiare quanto di buono fatto a Bari sia in termini di transizioni positive, dove siamo stati letali, sia in termini di capacità di gestione del possesso palla con geometrie e con lucidità fino al 94'. Sono molto orgoglioso del lavoro delle ragazze".