Florentia San Gimignano, Carobbi: "Aspettative importanti. Anche vincere la Coppa Italia"

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuto il mister della Florentia San Gimignano Stefano Carobbi, che ha parlato del momento attuale delle sue calciatrici: "Le ragazze hanno programmi personalizzati da fare a casa, con lavoro specifico soprattutto per chi doveva recuperare da infortuni. Facciamo di tutto per farci trovare pronti a una eventuale ripresa. Se prima dello stop ero orgoglioso dei nostri risultati? Certo, molto soddisfatto perché stavamo facendo buone cose, anche se qualcosa abbiamo lasciato per strada".

Andando poi sulla squadra: "La nostra forza è la voglia di stupire e giocarcela sempre con tutti. Il nostro campo "Santa Lucia" non è certo facile per gli avversari per lo straordinario rapporto emotivo che è nato tra noi e San Gimignano. C'è senso di appartenenza e a casa nostra non si viene certo a passeggiare. Non ci sono sogni, ma aspettative molto importanti, quindi anche la vittoria della Coppa Italia".