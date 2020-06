Florentia SG, Tona: "Ripartenza? Ci si è mossi tardi, stop giusto. Avrei dato il titolo alla Juve"

vedi letture

L’allenatrice della Florentia San Gimignano Elisabetta Tona ha parlato a Tuttocalciofemminile.it dello stop del campionato, del progetto neroverde e della prossima stagione: “Non credo che sia stato semplice decidere di chiudere il campionato, ma penso che non siano stati giusti i tempi nei quali ci si è mossi per cercare di far ripartire tutto. Inoltre penso che avendo decretato promozioni e retrocessioni sarebbe stato giusto anche assegnare lo Scudetto alla Juventus. Champions? A livello europeo non è facile imporsi sopratutto perché ci sono sempre più squadre forti, non ci si può permettere disattenzioni e serve avere personalità e coraggio. Credo che, visto che si è scelto di usare l’algoritmo e successivamente la differenza reti fra casa e trasferta, sia giusto che sia stata premiata la Fiorentina, ma non era facile decretare un meccanismo. Prossima stagione? Credo sia giusto continuare con le 12 squadre, altrimenti il gap fra prime e ultime sarebbe aumentato. Napoli e San Marino poi porteranno voglia di fare bene e tenacia nel dimostrare che possono stare in massima serie e non essere solo comparse. - continua Tona – Della Florentia mi è piaciuto subito il progetto del presidente Becagli e in futuro vogliamo migliorare dove si è sbagliato e di confermare quanto di buono fatto. Il prossimo campionato sarà ancora più competitivo, ma quando si inizia qualcosa lo si fa cercando di farla nel miglior modo possibile".