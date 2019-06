Francia '19, il quadro dopo la 2^ giornata: con l'Italia altre 7 agli ottavi

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa ieri sera la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile. E sono già diverse le squadre certe del passaggio del turno: dai favoritissimi USA, alle padrone di casa della Francia, passando per altre big come Germania, Inghilterra, Olanda, Canada e Svezia. A cui si aggiunge la sorprendente Italia che dopo aver battuto in goleada la Giamaica sale al primo posto in solitaria del proprio girone e attende la sfida contro il Brasile per capire chi troverà agli ottavi di finale. Nella seconda giornata da segnalare la vittoria dell’Australia contro le verdeoro nel Girone C e quella del Giappone contro la Scozia. Fra le africane è la Nigeria, vittoriosa sulla Corea del Sud, quella che ha le maggior probabilità di passare il turno. Da segnalare infine il gol della Thailandia (nel 5-1 subito dalla Svezia) che fa scoppiare in lacrime l’allenatrice.

Questi i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata:

Gruppo A

1^ Giornata

Francia-Corea del Sud 4-0 (9° Le Sommer, 35°, 45° Renard, 85° Henry)

Norvegia-Nigeria 3-0 (17° Reiten, 34° Utland, 37° Aut. Ohale)

2^ Giornata

Francia-Norvegia 2-1 (46° Gauvin, 72° Rig. Le Sommer; 54° Aut. Renard)

Nigeria-Corea del Sud 2-0 (29° aut.. Kim Do-Yeon, 75° Oshoala)

Classifica:

Francia 6

Norvegia 3

Nigeria 3

Corea del Sud 0

Gruppo B

1^ Giornata

Germania-Cina 1-0 (66° Gwinn)

Spagna-Sudafrica 3-1 (69° Rig., 82° Rig. Hermoso, 89° Garcia; 25° Kgatlana)

2^Giornata

Germania-Spagna 1-0 (42° Dabritz)

Sudafrica-Cina 0-1 (40° Rig. Li Ying)

Classifica:

Germania 6

Spagna 3

Cina 3

Sudafrica 0

Gruppo C

1^ Giornata

Australia-Italia 1-2 (22° Kerr, 56°, 90° Bonansea)

Brasile-Giamaica 3-0 (15°, 50°, 64° Cristiane)

2^ Giornata

Australia-Brasile 3-2 (45° Foord, 58° Logarzo, 66° Aut. Monica; 27° Rig. Marta, 38° Cristiane)

Giamaica-Italia 0-5 (12° Rig., 25°, 46° Girelli, 71°, 81° Galli)

Classifica:

Italia 6

Brasile 3

Australia 3

Giamaica 0

Gruppo D

Inghilterra-Scozia 2-1 (14° Parris, 40° White; 79° Emslie)

Giappone-Argentina 0-0

2^ Giornata

Inghilterra-Argentina 1-0 (62° Taylor)

Giappone-Scozia 2-1 (23° Iwabuchi, 37° Rig. Sugasawa; 88° Clelland)

Classifica:

Inghilterra 6

Giappone 4

Argentina 1

Scozia 0

Gruppo E

Canada-Camerun 1-0 (45° Buchanan)

Olanda-Nuova Zelanda 1-0 (90° Roord)

2^ Giornata

Olanda-Camerun 3-1 (41°, 85° Miedema, 48° Bloodworth; 43° Onguene)

Canada-Nuova Zelanda 2-0 (48° Fleming, 79° Price)

Classifica:

Canada 6

Olanda 6

Camerun 0

Nuova Zelanda 0

Gruppo F

Svezia-Cile 2-0 (83° Asllani, 90° Janogy)

USA-Thailandia 13-0 (12°, 53°, 74°, 81°, 87° Morgan, 20°, 56° Lavelle, 50°, 54° Mewis, 32° Horan, 79° Rapinoe, 85° Pugh, 92° Lloyd)

Svezia-Thailandia 5-1 (6° Sembrant, 19° Asllani, 42° Rolfo, 81° Hurtig, 90° Rig. Rubensson; 90° Sungngeon)

USA-Cile 3-0 (11° , 35° Lloyd, 26° Ertz)

Classifica:

USA 6

Svezia 6

Cile 0

Thailandia 0