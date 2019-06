Il presidente della Concacaf, e vice presidente della FIFA, Victor Montagliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Mondiale femminile che partirà stasera in Francia “Nel 2015 negli Stati Uniti c’erano solo formazioni che potevano vincere il Mondiale, mentre oggi sono almeno 10 quelle che possono arrivare al titolo. Questo significa che le varie federazioni hanno investito bene nel calcio femminile, che il movimento sta crescendo e il livello si sta alzando a livello globale. Sono felice che l’Italia questa volta sia presente, ha una bella squadra e anche se è in un girone difficile può fare bene ed essere una sorpresa”.

Poi spazio alla Coppa del Mondo maschile del 2026 che si terrà in Nord America (Canada, USA e Messico): “Stiamo lavorando già da tempo per arrivare pronti all’appuntamento. Mancano sette anni, ma sappiamo che per questi eventi passano in fretta e noi vogliamo essere pronti ad accogliere le 48 squadre che parteciperanno alla Coppa del Mondo, con la speranza che Canada e Italia siano presenti”.

Infine una battuta su Carlo Ancelotti: “Adesso è al Napoli e ha fatto una bella stagione. Però è uno dei migliori allenatori del mondo e credo che prima o poi sia inevitabile che sieda sulla panchina di una Nazionale”.