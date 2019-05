Francia 2019, Irrati e Valeri convocati per i Mondiali femminili

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai Mondiali femminili che avranno inizio fra poco più di un mese in Francia non ci saranno solo le ragazze di Milena Bertolini a rappresentare l’Italia. La FIFA ha infatti comunicato i nomi di arbitri, assistenti e addetti al VAR che saranno convocati per la massima competizione del calcio femminile, una lista in cui figurano due arbitri italiani come Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. I due non scenderanno in campo – visto che le terne saranno come da tradizione tutte al femminile – ma si occuperanno assieme ad altri 13 colleghi del VAR.