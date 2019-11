© foto di Imago/Image Sport

Che non fosse un momento facile per Valentina Giacinti, centravanti del Milan femminile, lo si era capito dai freddi numeri del campionato dove la numero nove rossonera non sta trovando la via del gol con continuità come ci ha abituato a fare nelle ultime annate (capocannoniere delle ultime due stagioni con 21 reti). Convocata comunque dalla ct Bertolini per le sfide contro Georgia e Malta la calciatrice classe ‘94 ha dovuto declinare gli impegni in azzurro per potersi rimettere in forma, una decisione che la stessa Giacinti spiega in un post su Instagram pubblicando una foto che la ritrae in maglia azzurra: “Sto ricevendo molti messaggi e vi ringrazio molto. Voglio solo dirvi che indossare questa maglia vuol dire poter dare sempre il 100% . Purtroppo devo ammettere che sto attraversando un periodo non facile, non posso dare tutta me stessa e mi dispiace tanto. Ho bisogno di recuperare un po’ di energie e tornare in forma”.