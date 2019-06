Giamaica-Italia, le formazioni ufficiali: azzurre con Sabatino e Bartoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la seconda giornata del Girone C del Mondiale femminile scendono in campo, alle ore 18:00, Giamaica e Italia. Le caraibiche cambiano rispetto alla gara d’esordio affidandosi al 4-4-2 con Campbell che sostituisce Bond-Flasza sull’out destro di difesa. A centrocampo Adamolekun e Asher sono le esterne con Solaun e Chantelle Swaby in mezzo al campo. Davanti Grey affianca la stellina Shaw.

Tutto confermato nell’Italia che potrebbe schierarsi anche con un 4-4-2 asimmetrico. Fra i pali confermata Giuliani, mentre in difesa gioca dal primo minuto Bartoli sulla sinistra con Guagni a destra. In mezzo al campo sale Bergamaschi, che prende il posto di Galli, con Giugliano e Cernoia confermate. Davanti Bonansea trequartista (ma potrebbe agire anche larga a sinistra con Bergamaschi a destra) alle spalle di Girelli e Sabatino, preferita a Mauro.

Queste le formazioni ufficiali:

Giamaica (4-4-2): Schneider; Campbell, Plummer, A. Swaby, Blackwood; Adamolekun, Solaun, C. Swaby, Asher; Shaw, Grey. A disposizione: Jamieson, McClure, Bond-Flasza, Sweatman, Matthews, Brown, Cameron Hudson-Marks, Patterson, Shim, Silver, Carter. Allenatore: Menzies.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Bonansea; Girelli, Sabatino. . A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Boattin, Tucceri, Galli, Rosucci, Parisi, Serturini, Mauro, Giacinti, Tarenzi. Allenatore: Bertolini

