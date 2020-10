Girelli: "Per l'Italia Femminile sono fondamentali gli Europei. Danimarca? Grande squadra"

vedi letture

Alla vigilia dell’importantissima sfida alla Danimarca, l'attaccante della Nazionale italiana e della Juventus Cristiana Girelli ha rilasciato un’intervista alla FIFA: "La Danimarca è una grande squadra, ma non renderemo loro le cose facili. Sono sicura che se ci fossero stati i tifosi, lo stadio sarebbe stato pieno. Ma giochiamo nel nostro paese, e nonostante la situazione, giocare in casa è un vantaggio. Non so se segnerò, ma spero di fare la mia parte per la squadra, sia che si tratti di fare un gol, o fare un assist o semplicemente di correre per le mie compagne di squadra. Questo è il tipo di partita in cui vuoi giocare, grandi partite come questa, ti fanno sentire viva. È fondamentale per noi essere agli Europei. Abbiamo bisogno di buoni risultati per rimanere sotto i riflettori. Come accaduto ai Mondiali ed è così in Italia. Non c’è passato nel calcio, solo presente e futuro. Le persone che si aspettano di più da noi ci spingono ad andare avanti”.

Una nota poi sul suo club di appartenenza: "La Juve mi paga per fare gol e sono contenta, perché quando segna un attaccante significa che la squadra sta facendo un buon lavoro. Mi manca l’atmosfera allo stadio, la sensazione dei tifosi che ti tifano. Cerchiamo di farli sentire orgogliosi di noi. Giocare a calcio in tempi così difficili è un motivo sufficiente per essere felici, perché siamo fortunate”.