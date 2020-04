Glionna: "Ho capito di poter fare la calciatrice quando mi ha chiamato la Juve. Italia? Un onore"

La giovane calciatrice dell'Hellas Women Benedetta Glionna ha parlato nel corso di una diretta social parlando di come si sta mantenendo in forma a casa: “In questo momento cerco di fare quello che posso allenandomi in casa e cercando di non uscire. Seguo il programma giornaliero che ci ha fornito il club e per quanto possibile cerco di migliorare anche la tecnica. - continua poi Glionna – Il nostro calcio è ancora dilettantistico e ho iniziato a capire che avrei potuto fare la calciatrice di professione solo quando è arrivata la chiamata della Juventus. Nazionale? È stata un'emozione grandissima, credo che ogni calciatore o calciatrice almeno una volta nella vita abbia sognato di poter vestire la maglia della propria nazionale. Vestire la maglia dell'Italia è un onore, toglie il fiato”.