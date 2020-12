Goal Line Technology, grazie di non esistere

Chi l’ha detto che l’assenza di tecnologia (VAR o Goal Line Technology che sia) sia poi un male? Questo pomeriggio a Viborg, durante Danimarca-Italia valida per le qualificazioni al prossimo Europeo femminile, ne abbiamo avuto una prova lampante, per nostra fortuna. Sul risultato di 0-0, che poi sarà anche quello finale, infatti alle padrone di casa non è stato convalidato un gol che, visto con attenzione al replay, era regolare. Al minuto 56° infatti Pernille Harder si liberava al tiro dalla distanza con il pallone che sbatteva prima sulla parte bassa della traversa, poi oltre la linea di porta per uscire fuori ed essere liberato dalla difesa azzurra. Un gol che la terna tedesca non ha convalidato, ma che con la tecnologia sarebbe invece stato considerato regolare portando la Nazionale sotto nel punteggio e complicando il cammino verso Euro 2022.

Chiariamo a scanso di equivoci. In caso contrario saremmo qui a maledire l’assenza della tecnologia nel calcio femminile, almeno a questi livelli, e lamentarci per una vittoria sfumata a causa di un errore - comprensibile - umano, ma per una volta che la fortuna ci sorride non facciamo troppo gli inflessibili e godiamoci quel che è stato.