Hellas Women, allenamenti nelle ultime 2 settimane per le calciatrici. Domani lo stop

vedi letture

Non solo Juventus e Milan, anche l'Hellas Verona nelle ultime settimane ha fatto tornare in campo le proprie calciatrici per allenarsi in questo anomalo finale di stagione coi campionati sospesi. Sono state circa 15 le calciatrici gialloblù che si sono allenate, in maniera individuale, seguendo la turnazione nell'arco della giornata per il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie decisa dal club veneto. Presente anche il tecnico Matteo Pachera, che ha rinnovato nei giorni scorsi, che ha supervisionato il lavoro delle calciatrici seguendo con guanti e mascherina. Un modo per conoscere meglio la squadra visto il poco tempo a disposizione avuto per farlo a causa della pausa per le nazionali e poi lo stop al campionato dovuto al Coronavirus. Venerdì ci sarà l'ultimo allenamento prima del rompete le righe, con l'Hellas che sarà l'ultima a chiudere gli allenamenti fra le 12 di Serie A.