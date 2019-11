Il tecnico dell’Hellas Verona Women Emiliano Bonazzoli ha parlato alla viglia dello scontro diretto contro l’Empoli Ladies di domani spiegando che la squadra vuole rifarsi dopo le due sconfitte di fila contro Roma e Juve: “Veniamo da un’altra settimana di sosta nella quale abbiamo analizzato gli errori commessi nelle ultime due gare. Dobbiamo pensare di ritrovare la via dei tre punti dopo due sconfitte contro grandi squadre. - continua Bonazzoli – L’Empoli viene da due ottime vittorie ed è in salute, sarà una partita dura da affrontare in cui dovremo cercare di osare e imporre il nostro gioco a una rivale diretta per la salvezza che è il nostro obiettivo principale”.