Cervelli (e piedi) di ritorno: il calcio italiano riabbraccia le ex Lady Buccaneers

Eleonora Goldoni, Elena Pisani, Beatrice Abati e Raffaella Giuliano. Questi i quattro nomi che formavano l’Italian Mafia delle Lady Bucaneers, la squadra femminile dell’East Tennessee State University dove le quattro hanno studiato, giocato in questi anni e nei primi tre casi si sono anche laureate (Giuliano completerà a breve il proprio percorso di studi) prima di fare ritorno in Italia per continuare la propria carriera da calciatrici. La prima, ed anche la più famosa del quartetto, è stata Goldoni che la scorsa estate coronò il sogno di vestire la maglia dell’Inter, sua squadra del cuore, per poi trasferirsi in estate nel neopromosso Napoli. Estate che ha visto il ritorno in Italia anche della centrale difensiva Pisani che si è accordata con la Florentia San Gimignano dove è diventata subito titolare inamovibile al fianco di Dongus.

È invece di ieri l’annuncio da parte del Napoli dell’acquisto di Abati, centrocampista classe ‘97, che tornerà così a giocare assieme all’amica Goldoni a distanza di quasi due anni dall’ultima gara disputata dalle due oltreoceano. A poca, pochissima, distanza dalla città partenopea ha inoltre fatto il suo esordio anche Giuliano, che però dovrà tornare negli USA per gli ultimi mesi di studio, ingaggiata dall’ambizioso Pomigliano e subito in campo nella sfida del fine settimana contro la Riozzese Como. E già sui social c’è chi sogna di vedere presto tutte e quattro in Serie A, magari nella stessa squadra come ai tempi dell’Università statunitense.