The same old story: USA campione del Mondo femminile! Olanda ko 2-0

I Mondiali femminili avevano una grande favorita, che ha rispettato le attese della vigilia e si è aggiudicata la competizione: parliamo dei fortissimi Stati Uniti d'America, vera e propria squadra leader quando si scende nel campo del calcio femminile. La squadra a stelle e strisce ha confermato le aspettative, battendo l'Olanda in finale. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche ha sbloccato la sfida la Rapinoe, balzata di recente agli onori della cronaca per la querelle politica con Trump, prima del raddoppio firmato Lavelle arrivato pochi istanti dopo, che ha consegnato la Coppa del Mondo in mano alle americane. Ancora una volta, dato che si tratta infatti del quarto successo statunitense sulle otto edizioni totali in cui si è tenuta la manifestazione.

USA-Olanda 2-0 (61' Rapinoe, 69' Lavelle)