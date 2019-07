© foto di Insidefoto/Image Sport

Megan Rapinoe è già diventata un simbolo per il calcio mondiale visto il suo impegno nella politica e adesso può diventare anche il volto del nuovo Fifa 20, uno dei videogiochi più conosciuti al mondo. Gli utenti hanno proposto una petizione su Change.org per poter mettere in copertina la calciatrice statunitense: secondo quanto riportato da L'Equipe c'è stato un vero e proprio plebiscito per poter far cambiare idea a EA Sport. Indipendentemente dalla scelta che farà l'azienda americana il mondiale femminile ha lasciato un segno importante, non solo nel calcio.