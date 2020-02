vedi letture

Tuttosport sulla A femminile: “La Juve travolge l’Inter”

“La Juve travolge l’Inter”, titola così Tuttosport in edicola parlando del posticipo della Serie A femminile che ha visto la capolista battere nettamente le nerazzurre per 5-1: “Bianconere implacabili nel finale, restano prime a +6 sulla Fiorentina (e il Milan NdR)”

“Cinque gol per dimenticare lo 0-0 con la Florentia, prima partita senza reti in campionato. La Juventus Women riparte in maniera fragorosa, punendo oltremodo un’Inter ordinata e pulita, ben messa in campo da Sorbi, che ha ceduto di schianto nel quarto d’ora finale dopo aver tenuto degnamente testa alle bianconere. - si legge nell’attacco del pezzo - Ma la forza d’urto della squadra di Guarino è tale che diventa complicato riuscire a tenerle testa quando comincia ad attaccare a piene forze”.