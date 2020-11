Una su otto ce la fa: la Coppa Italia femminile bloccata dalla pandemia Covid-19

vedi letture

“Uno su mille ce la fa”, cantava e canta Gianni Morandi in una sua celebre hit. Una su otto ce la fa diciamo noi dopo un turno di Coppa Italia femminile letteralmente stravolto dai contagi da Covid-19 che hanno fatto saltare progressivamente ben sette delle otto gare in programma. L’unica a salvarsi è stata la gara fra Riozzese Come e Fiorentina finita con un punteggio tennistico a favore delle viola: 6-1 con doppiette di Sabatino e Piemonte, il primo gol della portoghese Neto e gol di Bonetti. Il resto tutto rinviato a data da destinarsi anche se appare difficile che la seconda giornata si possa giocare prima della terza in programma il 22 novembre, anche se di buchi nel calendario femminile non ne mancano per poter giocare senza costringere le squadre a tour de force simili ai colleghi uomini.

Ora l’attenzione si sposta sul campionato con la speranza che i casi di positività emersi nelle ultime settimane, con il Napoli fra le più colpite, possano rientrare e permettere lo svolgimento regolare delle prossime quattro giornate che ci accompagneranno in questo ultimo mese prima della lunga pausa invernale.

Calendario 2ª giornata – 1° novembre ore 14.30

GIRONE A

Cittadella-Florentia San Gimignano (riposa l’Hellas Verona) Rinviata

GIRONE B

Brescia-Inter (riposa la Lazio) Rinviata

GIRONE C

Riozzese Como-Fiorentina (riposa la San Marino Academy) 1-6 (61° Ambrosetti; 11°, 20° Sabatino, 39° Neto, 59° Bonetti, 75°, 83° Piemonte)

GIRONE D

Chievo Verona-Empoli (riposa il Ravenna) Rinviata

GIRONE E

Pomigliano-Juventus (riposa la Pink Bari) Rinviata

GIRONE F

Cesena-Milan (riposa l’Orobica Bergamo) Rinviata

GIRONE G

Pontedera-Sassuolo (riposa il Napoli) Rinviata

GIRONE H

Roma Calcio Femminile-AS Roma (riposa il Tavagnacco) Rinviata