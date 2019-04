Une saison D1ngue. L'italiana Giorgia Spinelli trionfa in Francia

Nella giornata di ieri, pur perdendo per 2-1 contro l’Orleans, lo Stade de Reims femminile ha festeggiato la promozione e il ritorno nel massimo campionato francese dopo ben 30 anni d’assenza. Un successo che porta anche la firma di una calciatrice italiana: il difensore centrale Giorgia Spinelli. La classe ‘94, arrivata un anno fa nel club francese, non è soltanto una delle colonne delle squadra, ma anche il capitano di una squadra che ha vissuto un’annata pazzesca ( “Une saison D1ngue” come recitava la maglia della promozione indossata dalle ragazze dello Stade de Reims al fischio finale) con 15 vittorie su 19 gare giocate e una sola sconfitta, quella senza conseguente di ieri.

“La prima volta non si scorda mai, è davvero difficile trovare le parole in momenti come questi, sono davvero felice e orgogliosa di questa promozione. Poi viverla di capitano in un paese diverso dall’Italia è ancora più speciale. Rimarrà uno dei giorni più importanti della mia carriera. - ha raccontato a Lfootball.it la calciatrice a caldo - Siamo partite a luglio con un solo obiettivo in testa e finalmente oggi l’abbiamo raggiunto e penso meritatamente visto quanto abbiamo dimostrato in campo. D1? Non mi sarei mai immaginata un giorno di poter giocare in uno dei campionati più competitivi d’Europa”.