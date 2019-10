Il Lione guarda agli USA: possibile una squadra nella NWSL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver dominato in lungo e largo in Europa con la squadra femminile, il Lione guarda agli Stati Uniti d’America e al suo campionato, la NWSL, dove potrebbe sbarcare nel prossimo futuro con una propria franchigia. Lo riferisce L’Equipe spiegando che il presidente Jean-Michel Aulas sarebbe in trattativa con due club che militano nel campionato nordamericano con l’obiettivo di acquistarlo e trasformarlo in una succursale del Lione europeo. Ma in ballo c’è anche la possibilità che si punti a uno degli slot in più che permetteranno al campionato di passare a 12 squadre da qui al 2021.

“La nostra espansione internazionale prevede un progetto negli Stati Uniti. - ha spiegato Jean-Michel Aulas - Il progetto sta procedendo bene intendiamo essere operativi prima dell’inizio della prossima stagione”.