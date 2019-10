Il punto sulla A femminile: alla Juve il derby d'Italia. Il Milan non molla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il derby meneghino l’Inter perde anche il primo derby d’Italia al femminile contro la Juventus. Una sconfitta più netta di quella maturata contro le cugine rossonere che almeno per un’ora erano state fermate sul pari. La Juventus infatti parte col piede giusto e dopo mezzora è già avanti di due reti grazie a Rosucci e Girelli. A chiudere definitivamente la gara e tingere di bianconero la prima sfida contro l’Inter è Valentina Cernoia. Le piemontesi rispondono così alla vittoria del Milan arrivata sabato contro il Tavagnacco grazie a un’autorete di Kunisawa (esordio sfortunato il suo) e di Marta Carissimi allo scadere.

Dietro il duo a punteggio pieno ci sono Roma e Fiorentina appaiate a quota nove: Le giallorosse espugnano il campo dell’Hellas con un netto poker: nella prima mezzora sono tre infatti i gol delle ospito con Bartoli che apre, Manuela Giugliano che raddoppia con un eurogol e infine Bonfantini che cala il tris. Mentre nella ripresa c’è gloria anche per Therstrup. Più complicata invece la vittoria della Fiorentina che va sotto a dieci dalla fine sul campo del Sassuolo – a segno Michela Cambiaghi -, ma rimontano con una gran punizione di Tatiana Bonetti e poi vincono allo scadere con Arnth.

Dietro prima vittoria della Florentia San Gimignano trascinata da un’ottima Melania Martinovic autrice di due rete: partenza sprint con Kelly e Culver che in due minuti fanno botta e risposta. Poi è l’ex Atalanta Mozzanica a salire in cattedra portando il risultato sul 3-1 per le neroverdi, inutile poi il gol di Carp al 62° poiché il risultato non cambia più. Prima vittoria anche per l’Empoli che cala il poker contro l’Orobica: apre Flaminia Simonetti dopo 27 minuti, mentre a cavallo dell’ora arrivano altri due gol delle toscane con Cinotti e Acuti, al 78° Luana Merli prova a riaprire la gara, ma due minuti dopo Petkova chiude il match.

Risultati gare

Empoli Ladies-Orobica 4-1 (27° Simonetti, 59° Cinotti, 60° Acuti, 80° Petkova; 78° Merli)

Milan-Tavagnacco 2-0 (33° aut. Kunisawa, 90° Carissimi)

Florentia San Gimignano-Pink Bari 3-2 (1° Kelly, 19°, 29° Martinovic; 2° Culver, 62° Carp)

Hellas Verona-Roma 0-4 (3° Bartoli, 11° Giugliano, 29° Bonfantini, 86° Therstrup)

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (80° Cambiaghi; 88° Bonetti, 90° Arnth)

Inter-Juventus 0-3 (24° Rosucci, 30° Girelli, 89° Cernoia)

CLASSIFICA: Milan 12, Juventus 12, Roma 9, Fiorentina 9, Hellas Verona 5, Inter 4, Sassuolo 4, Pink Bari 3, Empoli Ladies 3, Florentia San Gimignano 3, Tavagnacco 2, Orobica 1

Classifica marcatrici: Cristiana Girelli (Juventus) 5, Benedetta Glionna (Hellas Verona) 3, Daniela Sabatino (Sassuolo) 3. Cristina Carp (Pink Bari) 3, Dominika Conc (Milan) 3, Melania Martinovic (Florentia San Gimignano) 3, Paloma Lazaro, Tatiana Bonetti e Lisa De Vanna (Fiorentina ) 2, Michela Cambiaghi (Sassuolo) 2, Sofia Kongouli (Tavagnacco) 2, Maegan Kelly (Florentia San Gimignano) 2, Valentina Giacinti e Deborah Salvatori Rinaldi (Milan) 2, Gloria Marinelli (Inter) 2, Annamaria Serturini e Agnese Bonfantini(Roma) 2, Luana Merli (Orobica) 2.