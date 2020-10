Il punto sulla A femminile: Sassuolo secondo solo alla Juve. Il derby è rossonero, crisi viola

vedi letture

Il Sassuolo vola non solo nel calcio maschile, ma anche in quello femminile. La squadra di Piovani infatti, come quella di De Zerbi, è seconda in classifica dopo la sesta giornata di Serie A con appena due punti di distanza dalla capolista Juventus – unica a punteggio pieno – precedendo di un punto il Milan, di cinque la Roma e di ben sette la Fiorentina ovvero le candidate a un posto fra le prime due alla vigilia. Una vera rivelazione frutto di programmazione e tanto lavoro da parte di una società e un tecnico validi. La scoperta del talento di Haley Bugeja, in gol anche nell’ultima giornata, la crescita di Kamila Dubcova, sempre più decisiva, e la capacità di andare spesso a segno anche senza una punta di prima grandezza come poteva essere Sabatino lo scorso anno. Il tutto dovendo fare a meno di un faro in mezzo al campo come Alice Parisi. Una mina vagante questo Sassuolo che promette di dare filo da torcere a tutte e recitare un ruolo da protagonista fino in fondo.

Le emiliane nell’ultimo turno si sbarazzano con facilità della Florentia San Gimignano con anche il primo gol in Italia di Mana Mihashi ad affiancare nel tabellino le solite Dubcova e Bugeja. Un risultato che permette alle neroverdi di tenere la scia della Juventus che trascinata dalla recordwomen Cristiana Girelli (in gol nelle prime sei giornate come nessuna mai prima di lei) sbanca il campo della Pink Bari con un netto 4-0 che porta anche le firme di Caruso, Cernoia e Staskova. Al terzo posto c’è il Milan che fa suo l’ennesimo derby con un risultato tondo: apre Tasha Dowie dopo cinque minuti, pareggia Gloria Marinelli due minuti dopo prima che l’inglese trovi il gol del raddoppio. Al 32° arriva il tris di Giacinti con Conc che al 48° cala il poker. L’Inter al 60° ha l’occasione di riaprire la gara, ma Marinelli dal dischetto fallisce l’appuntamento con la doppietta.

L’Empoli è l’altra rivelazione della stagione: le toscane faticano, ma riescono a battere un Napoli ancora fermo a quota zero in classifica grazie alla rete di Norma Cinotti a sei minuti dalla fine. Una vittoria che permette alle azzurre di restare davanti a una Roma che soffre contro il San Marino – trascinato da Raffaella Barbieri autrice di una doppietta – e coglie la vittoria grazie alla doppietta di Lazaro e al gol quasi allo scadere di Annamaria Serturini. Continua invece la crisi della Fiorentina che cade in casa contro l’Hellas Verona al secondo successo di fila firmato da Asia Bragonzi.

Questi risultati, marcatrici e classifica:

Sassuolo-Florentia San Gimignano 3-0 (13° rig, Dubcova, 32° Mihashi, 57° Bugeja)

Empoli-Napoli Femminile 1-0 (84° Cinotti)

San Marino Academy-Roma 2-3 (42° rig, 45° Barbieri; 10°, 44° Lazaro, 88° Serturini)

Milan-Inter 4-1 (5°, 29° Dowie, 32° Giacinti, 48° Conc; 7° Marinelli)

Pink Bari-Juventus 0-4 (15° Caruso, 25° Girelli, 35° Cernoia, 84° Staskova)

Fiorentina-Hellas Verona 0-1 (72° rig. Bragonzi)

Classifica: Juventus 18, Sassuolo 16, Milan 15, Empoli 12, Roma 11, Fiorentina 9, Inter 7, Florentia San Gimignano 6, Hellas Verona 6, San Marino Academy 3, Pink Bari 3, Napoli 0

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 7, Sabatino (Fiorentina) 6, K. Dubcova (Sassuolo) 5, Dowie (Milan) 5, Lazaro (Roma) 5, Polli (Empoli) 5, Giacinti (Milan) 4, Bugeja (Sassuolo) 4, Pirone (Sassuolo) 4