Il ritorno più bello: Rosucci e quei 20 minuti che cancellano mesi sofferti

L'infortunio nel pre campionato, la lunga riabilitazione, la prima convocazione con la Juventus, poi l'esclusione nel big match contro la Fiorentina, la chiamata della Nazionale e infine una ventina di minuti – i primi stagionali – nell'amichevole di Reggio Emilia contro l'Irlanda. Questo in estrema sintesi la stagione di Martina Rosucci centrocampista di grande qualità e temperamento che nemmeno nei momenti più bui ha mai mollato un centimetro con un obiettivo chiaro in testa. Essere a quel Mondiale conquistato con le sue compagne, con il sacrificio e il sudore della fronte. Il suo ritorno in campo è stato accolto dal più caloroso degli applausi perché è sempre bello veder tornare in campo un calciatore o una calciatrice dopo un calvario durato mesi. E perché, non nascondiamolo, tutti speravamo che Rosucci potesse tornare in tempo utile per far parte della spedizione francese.

Certo è ancora presto per fare ipotesi, ma rivederla in campo è una gioia per gli occhi, la nota più bella di una serata che ha visto l'Italia uscire nuovamente imbattuta dal campo e accumulare altra esperienza contro una squadra fisica, dura e spigolosa come quella irlandese. Il tunnel dell'infortunio è alle spalle, ma la corsa non è ancora finita. C'è un finale di campionato in cui dare una mano alla sua Juventus in una lotta al titolo mai così incerta, una condizione da ritrovare mettendo minuti nelle gambe per arrivare in Francia nel miglior modo possibile, forse anche come la più fresca di tutte e mettersi al servizio di un gruppo che le è sempre stato vicino in questi mesi bui di riabilitazione.