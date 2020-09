Inghilterra, equità salariale tra giocatori e giocatrici della Nazionale

Dopo la scelta della Federcalcio brasiliana, arriva a ruota quella della FA inglese: equità salariale a livello di selezione maschile e femminile. È la stessa Football Association a comunicarlo a Sky Sports: "La FA paga le sue giocatrici esattamente come le loro controparti maschili per aver rappresentato l'Inghilterra, sia in termini di quote di partecipazione che di bonus. Questa parità è in vigore da gennaio 2020".