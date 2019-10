Fonte: fcinternews.it

A tre giorni dal derby con il Milan, Marta Pandini, attaccante dell'Inter Women, svela le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "Per me è un onore giocare questa partita, fin da bambina ho vissuto il derby da tifosa e ora posso viverlo in prima persona. Immagino già il momento di entrare in campo coi tifosi che ci seguono, sarà un'emozione unica. Non ho scaramanzie, semplicemente volevo vincere sin da bambina perché non volevo andare a scuola il giorno dopo in caso di sconfitta per non essere presa in giro. Faccio più di un ruolo perché da bambina sono sempre stata disponibile e i mister mi hanno impiegato in più posizioni. Mi piace spingere e puntare l'avversario, ma a me basta giocare. Che squadra tifo? Non si può dire, ma domenica forza Inter".