Inter Women, Baresi: "Iniziare con la Fiorentina è impegnativo. Derby? Vogliamo vincere"

Il capitano dell'Inter Women Regina Baresi ospite di Sky Sport in occasione della compilazione dei calendari ha parlato dell'avvio contro la Fiorentina per poi soffermarsi sul derby: "Iniziare contro la Fiorentina è impegnativo, ma è bello giocare le partite importanti. Mauro? Si tratta di una calciatrice fortissima, di grande esperienza che può essere da esempio per tutte noi. - continua Baresi - Il derby è una gara che ti dà grandi stimoli e quest'anno cercheremo di fare di più rispetto allo scorso anno, di vincerlo. Ci siamo rinforzare, siamo al secondo anno di Serie A e per noi è un onore giocarlo".