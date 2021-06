Baresi si ritira a 29 anni: "I maschi guadagnano di più, hanno meno fretta di pensare ad altro"

A soli 29 anni, Regina Baresi lascia il calcio. L’attaccante dell’Inter femminile lo ha annunciato nei giorni scorsi sui social e ne ha parlato oggi al Corriere della Sera: “Gli uomini guadagnano molto di più rispetto a noi, non hanno fretta di aprirsi una seconda strada. Io a 30 anni mi devo reinventare ma ho altri progetti. Non è stato semplice decidere di lasciare l’Inter e il calcio, ma sono convinta. Ora? Mi piacerebbe restare in questo ambiente, ma non da allenatrice, magari da commentatrice. Un reality? Perché no, ma meglio l’Isola dei Famosi o soprattutto Pechino Express che il Grande Fratello”.