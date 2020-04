Inter Women, Merlo: "Mi alleno in casa e sto con la famiglia. Ma dovrei studiare per la patente"

Il difensore dell'Inter Women Beatrice Merlo ha parlato sui canali ufficiali del club nerazzurro del periodo di isolamento a causa del Coronavirus che ha fermato tutte le attività sportive: “Fortunatamente in famiglia stiamo tutti bene, restiamo a casa e ci stiamo unendo ancora di più. Con mio papà, che è stato giocatore a buoni livelli, ci alleniamo in casa non avendo un giardino seguendo gli allenamenti che la società ci ha assegnato. - continua Merlo – Poi dovrei studiare per l'esame della patente visto che l'ho rinviato per diversi anni pur essendomi iscritta ai corsi. Ma con questa pandemia non ho voglia di studiare, ma ho promesso alla mia compagna Leo (Goldoni Ndr) che l'avrei presa e le prometto che mi impegnerà per l'esame”.