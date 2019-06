Italdonne, Giugliano: "A questa squadra non si può rimproverare nulla"

Manuela Giugliano ha commentato così l’eliminazione dell’Italia Femminile dai Mondiali di categoria per mano dell’Olanda: “Dispiace, volevamo andare avanti e una volta arrivate qui speravamo di fermarci solo in fondo. Ma a questa squadra non si può rimproverare nulla, abbiamo dato tutto, siamo cresciute insieme partita dopo partita. Rientrate in Italia, dovremo dare continuità a questa avventura per il bene del nostro movimento”, riporta Gazzetta.it.