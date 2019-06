Italdonne, Guagni: "Siamo felici che ora le bambine ci seguano in tv"

Alia Guagni, difensore e capitano della Fiorentina femminile reduce dall'esperienza con la maglia dell'Italia ai Mondiali, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Grande delusione perché ci abbiamo creduto e abbiamo provato in tutti i modi. Il risultato è quello che è ma usciamo a testa alta dopo un Mondiale incredibile: dobbiamo tenerci questo dentro. Successo del movimento? In tantissimi hanno aperto gli occhi e visto che bellissimo mondo è il nostro. Spero continuino a seguirci anche dopo il Mondiale: siamo un movimento in crescita che può dare tantissimo. Felice delle bambine che ci seguono in tv, che ci vedono come icone femminili e possono crescere col pallone ai piedi. Ora ho bisogno di staccare: vacanze e si ricomincia più forti di prima".