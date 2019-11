Italdonne, Linari: "Gol dedicato alla mia fidanzata. E a Davide Astori"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato dopo la gara contro la Georgia del suo primo gol in azzurro dedicato a due persone speciali: “Dedico questa vittoria e il gol alla mia fidanzata e inoltre, essendo legatissima a Firenze, un pensiero speciale va anche a Davide Astori che porto sempre nel cuore. Aspettavo da tempo una rete per poterla dedicare a lui. - continua Linari ai microfoni della Rai - Era importante vincere e fare tanti gol, ne avevamo bisogno. Fra quattro giorni torneremo in campo e dovremo proseguire su questa strada cercando sempre di realizzare il maggior numero di reti. Serie A? Anche dalla Spagna si percepisce un interesse sempre maggiore, vedo sempre più pubblico alle partite e questo è bellissimo. I Mondiali sono stati importantissimi per la nostra visibilità, ora bisogna continuare a lavorare“.